Seine-Maritime : il enfreint la mesure de confinement pour aller voler une caravane à Dieppe

La victime, âgée de 55 ans, a raconté aux policiers arrivés sur place que l'individu a attaché la caravane à sa voiture, une Citroën AX, et a tenté de partir avec. Cependant, le quinquagénaire a précisé avoir eu le temps de mettre son véhicule en travers pour l'empêcher de s'enfuir. Coincé, le voleur a préféré prendre la fuite à pied, abandonnant sur place voiture et caravane.



Le propriétaire de la caravane a pu fournir un signalement précis de l'auteur. Lequel a été repéré par une patrouille vers 22h30 en bordure de la Départementale 485 (la rocade). Il a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative de vol et dégradations. Lors de la confrontation, il a été formellement reconnu par la victime.