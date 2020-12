Seine-Maritime : départ de feu dans une boulangerie du centre commercial Auchan à Dieppe

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce samedi 19 décembre, vers 11 heures, au centre commercial Auchan, avenue des Canadiens à Dieppe, pour un départ de feu dans une boulangerie. A leur arrivée, le sinistre avait été éteint par le personnel de la sécurité incendie, équipé d'extincteurs.



Le feu serait parti au niveau d'un conduit à la sortie d'un four à pain, indique le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76). Aucune évacuation n'a été nécessaire.



Les sapeurs-pompiers étaient toujours sur place à 11h30 pour procéder au dégarnissage du conduit et à une reconnaissance des lieux.