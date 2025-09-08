Connectez-vous S'inscrire




Seine-Maritime : collision entre un camion de pompiers et une voiture à Bolbec, deux enfants hospitalisés par précaution


Neuf personnes ont été impliquées dans l'accident qui n'a pas fait de blessé. Seuls, deux enfants ont été transportés vers un hôpital à titre de précaution.



Lundi 8 Septembre 2025 - 10:08



Deux enfants ont été conduits à l'hôpital par les sapeurs-pompiers précaution - Illustration Adobe Stock
Un accident de la circulation s’est produit ce lundi matin, vers 8h, rue Georges-Clemenceau à Bolbec (Seine-Maritime). Un engin des sapeurs-pompiers, qui se rendait en intervention, et une voiture se sont percutés à faible allure.

Au total, neuf personnes étaient concernées par l’accident : six sapeurs-pompiers et trois occupants du véhicule particulier. Aucun blessé n’a été constaté, mais deux enfants âgés de 3 ans et 10 mois, passagers de la voiture, ont été transportés au centre hospitalier de Lillebonne pour un bilan de précaution.

La circulation a dû être totalement interrompue sur la rue Georges-Clemenceau durant les opérations de secours et le dépannage des véhicules accidentés. 
 




