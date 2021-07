Seine-Maritime : alcoolisés, ils faisaient du rodéo dans le parking de l'Espace du Palais à Rouen

Sur place, les policiers ont barricadé les sorties du parking afin d'empêcher l'automobiliste de prendre la fuite. Ce dernier, âgé de 38 ans, a finalement été maîtrisé et interpellé ainsi que son passager âgé de 29 ans. Les deux hommes sont originaires de Oissel et de Rouen.



Lors des constatations, les forces de l'ordre ont relevé que le conducteur avait foncé sur une barrière du parking avec son véhicule.



Fortement alcoolisés, les mis en cause ont été placés en garde à vue : l'automobiliste pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et violences volontaires, le passager pour violences volontaires.