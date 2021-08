Seine-Maritime : 55 sapeurs-pompiers luttent contre l'incendie d'un supermarché Lidl à Rouen

Des moyens importants sont mobilisés ce dimanche soir par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) à Rouen où un magasin discount est la proie des flammes, depuis 22h50.



A l'arrivée des premiers secours, le feu s'était propagé à la toiture du supermarché à l'enseigne Lidl, situé rue de la Petite Chartreuse (route de Darnétal). Les sapeurs-pompiers ont procédé à une reconnaissance des lieux. Trois lances, « deux en toiture et une à l'extérieur du bâtiment », ont été déployées pour circonscrire le feu et empêcher son extension.



A cette heure (0h30), 55 soldats du feu sont engagés avec vingt-sept engins et véhicules de secours.



Un périmètre de sécurité a été mis en place, par les services de police. Les secours demandent aux habitants d'éviter le secteur afin de faciliter l'accès des secours.



Plus d'infos à venir