Seine-Maritime : le magasin Lidl partiellement embrasé cette nuit à Saint-Étienne-du-Rouvray

Le foyer principal est éteint. L'extinction se poursuit sur les foyers résiduels, précise le Codis76 dans son dernier point publié à 3 heures ce matin.



« Les mesures de détection réalisées sous les fumées démontrent l'absence de risques graves et immédiats pour les personnes ».



Le nombre de sapeurs-pompiers engagés est maintenant de 51 et celui des engins de 23. Les opérations de déblai seront de longue durée.



L’absence de victime est par ailleurs confirmée.



