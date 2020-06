Seine-Maritime : 46 salariés d'un Carrefour Market au chômage technique après un incendie

Quarante-six salariés du magasin Carrefour Market situé sur la zone industrielle La grande campagne à Notre-Dame-de-Gravenchon, en Seine-Maritime, se retrouvent au chômage technique. Un incendie s'est déclaré dans une des réserves de l'enseigne, ce mercredi 17 juin, vers 14h45. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été engagés et à l'aide d'une lance ils ont éteint le feu, qui n'a pas impacté la zone alimentaire du magasin.



La réserve de 400 m2 a toutefois été sérieusement endommagée par l'incendie dont l'origine est pour le moment indéterminée.



Dix-neuf clients et employés ont été évacués par sécurité. Cinq d'entre eux ont été légèrement incommodés par les fumées, mais leur état n'a pas nécessité de transport à l'hôpital.



46 employés se retrouvent au chômage technique pour une durée indéterminée, indique le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).