Connectez-vous S'inscrire





Sécurité. L’Eure sous surveillance : près de 700 caméras vont être déployées


L’État, le Département de l’Eure et la justice viennent de formaliser un partenariat sur trois ans autour de la sécurité. Objectif : coordonner les moyens et les actions pour renforcer la protection du territoire et de ses habitants.



Vendredi 17 Octobre 2025 - 20:07


Illustration : Robert Louis Stevenson/Pixabay
Illustration : Robert Louis Stevenson/Pixabay
L’Eure entre dans le cercle de moins en moins restreint des territoires pilotes en matière de sécurité. Ce jeudi 16 octobre, un contrat de sécurité intégrée a été signé entre Alexandre Rassaërt, président du Département, Charles Giusti, préfet de l’Eure, et Rémi Coutin, procureur de la République. Il s’agit d’un partenariat tripartite inédit sur trois ans, qui engage les forces de l’ordre, la justice et les services départementaux.

Objectif affiché : faire de la sécurité une responsabilité partagée, en conjuguant les efforts de l’État et des collectivités locales pour mieux prévenir la délinquance, renforcer les moyens humains et techniques, et protéger les habitants au quotidien.

Vidéoprotection, gendarmerie, SDIS… Un plan musclé

Le contrat de sécurité signé dans l’Eure prévoit un large éventail de mesures concrètes. En première ligne : le renforcement de la vidéoprotection, avec 88 caméras installées sur les axes routiers stratégiques pour sécuriser les points d’entrée du département. En parallèle, près de 600 caméras supplémentaires seront cofinancées au bénéfice des communes, tandis que la quasi-totalité des collèges publics seront équipés de dispositifs de surveillance.

Côté présence sur le terrain, trois nouvelles brigades de gendarmerie viendront renforcer le maillage territorial. Les services de secours ne sont pas en reste : 30 millions d’euros seront investis dans le SDIS de l’Eure, notamment pour le recrutement de pompiers professionnels et volontaires, ainsi que pour la construction d’une nouvelle caserne à Évreux.

Enfin, le logement des forces de sécurité fait également l’objet d’un effort spécifique, avec un soutien renforcé destiné à favoriser leur ancrage local.
Le Conseil départemental de l’Eure déploie actuellement un réseau de 88 caméras de vidéoprotection pour lutter contre la délinquance itinérante, notamment les cambriolages et les trafics de stupéfiants. Ce dispositif de surveillance couvrira tous les axes d’entrée et de sortie du département. Carte des implantations publiée par le CD27
Le Conseil départemental de l’Eure déploie actuellement un réseau de 88 caméras de vidéoprotection pour lutter contre la délinquance itinérante, notamment les cambriolages et les trafics de stupéfiants. Ce dispositif de surveillance couvrira tous les axes d’entrée et de sortie du département. Carte des implantations publiée par le CD27


 📌Le CSI, c’est quoi ?
  • Le Contrat de Sécurité Intégrée (CSI) est un dispositif lancé par le ministère de l’Intérieur pour renforcer la coordination locale entre forces de l’ordre, justice, collectivités et citoyens. Il repose sur un diagnostic partagé des besoins de sécurité du territoire et prévoit des engagements réciproques sur trois ans.




Mots clés : Eure, gendarmerie, sapeurs-pompiers, sécurité, vidéoprotection




http://

Sécurité. L’Eure sous surveillance : près de 700 caméras vont être déployées

17/10/2025

Yvelines. La ville des Mureaux inaugure un nouvel espace de vie citoyenne : un hommage à Simone Veil

17/10/2025

Elbeuf : deux personnes intoxiquées lors d’un début d’incendie dans un immeuble du centre-ville

17/10/2025

Feu d’appartement à Rouen : une femme en proie à des troubles psychologiques hospitalisée

17/10/2025

Percuté par une voiture, le motard, éjecté dans le choc, succombe à ses blessures : la vitesse en cause ?

17/10/2025

En Normandie , la SNCF autorise 15 jours d'absence aux cheminots sapeurs-pompiers volontaires

16/10/2025

Eure. Metal Hardcore : Stoned fête ses 10 ans avec Primal Age et Beyond the Styx au Silo

16/10/2025

La Police nationale recrute des jeunes en Seine-Maritime : un métier de terrain, sans diplôme requis

16/10/2025

Un motard décède après une collision à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

16/10/2025

Justice. Un nouveau portail internet pour guider les victimes dans leurs démarches

16/10/2025

Une femme de 49 ans se noie au pied du pont de Normandie, la circulation coupée vers Le Havre

16/10/2025

Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : Émilien a été retrouvé annonce la police

16/10/2025

Seine-Maritime : course-poursuite avec un mineur sous l'emprise de stupéfiants au Havre

16/10/2025

Contrôle routier positif à Harfleur, près du Havre : le conducteur avait bu trois whiskys

16/10/2025

Normandie : 7 tonnes de tabac saisies par les douaniers dans un chargement de nouilles

15/10/2025

Accident entre un poids lourd et une voiture sur l’A13 à Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime

15/10/2025

Yvelines : deux ans ferme et expulsion du territoire pour les trois cambrioleurs de Magnanville

15/10/2025

Évreux : des tirs de mortiers contre la police et trois interpellations après la célébration du Ballon d’or

15/10/2025

Petit-Couronne : un conducteur contrôlé sans permis, alcoolisé et positif aux stupéfiants

15/10/2025

Yvelines. Une rixe à l’arme blanche tourne mal à Maisons-Laffitte : un homme blessé au pied

15/10/2025
Afficher plus d'articles
Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen