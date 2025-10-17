Sécurité. L’Eure sous surveillance : près de 700 caméras vont être déployées

Le contrat de sécurité signé dans l’Eure prévoit un large éventail de mesures concrètes. En première ligne : le renforcement de la vidéoprotection, avec 88 caméras installées sur les axes routiers stratégiques pour sécuriser les points d’entrée du département. En parallèle, près de 600 caméras supplémentaires seront cofinancées au bénéfice des communes, tandis que la quasi-totalité des collèges publics seront équipés de dispositifs de surveillance.



Côté présence sur le terrain, trois nouvelles brigades de gendarmerie viendront renforcer le maillage territorial. Les services de secours ne sont pas en reste : 30 millions d’euros seront investis dans le SDIS de l’Eure, notamment pour le recrutement de pompiers professionnels et volontaires, ainsi que pour la construction d’une nouvelle caserne à Évreux.



Enfin, le logement des forces de sécurité fait également l’objet d’un effort spécifique, avec un soutien renforcé destiné à favoriser leur ancrage local.