Saint-Étienne-du-Rouvray : un client ivre frappe une serveuse et le gérant du restaurant

Un homme en état d’ivresse avancée a été interpellé vendredi 31 octobre en fin de soirée après une violente altercation survenue dans un restaurant de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Il s’en est d’abord pris à une serveuse, puis au directeur de l’établissement.