Saint-Aubin-sur-Gaillon : un camion-toupie se renverse dans un chemin, le conducteur coincé dans sa cabine

Le conducteur a été dégagé de sa cabine par les sapeurs-pompiers - Illustration
Alors qu’il circulait dans un chemin de terre, à Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure), le chauffeur d’un camion-toupie a perdu le contrôle de son véhicule, qui s’est couché sur le flanc. L’accident, dont les circonstances sont indéterminées, s’est produit à proximité immédiate de la route départementale 75.
Âgé de 52 ans, le conducteur s’est retrouvé coincé à l’intérieur de l’habitacle. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour l’en extraire. Pris en charge en urgence relative, il a néanmoins refusé d’être transporté à l’hôpital.
