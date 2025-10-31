Saint-Aubin-sur-Gaillon : un camion-toupie se renverse dans un chemin, le conducteur coincé dans sa cabine

L’accident s’est produit ce vendredi matin à proximité de la RD75, dans un chemin rural. Le conducteur d’un poids lourd transportant du béton s’est retrouvé prisonnier dans sa cabine après s'être couché sur le côté.