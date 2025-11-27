Connectez-vous S'inscrire

Rupture de canalisation à l’EHPAD Saint-Just au Havre : 85 résidents évacués par précaution


Une importante fuite d’eau chaude dans la chaufferie a provoqué un dégagement de vapeur inquiétant au sein de l’EHPAD Saint-Just, au Havre. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour sécuriser l’établissement et mettre les résidents à l’abri.



Jeudi 27 Novembre 2025 - 15:15


Les sapeurs-pompiers ont procédé à des reconnaissances et sécurisé l'établisssment - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont procédé à des reconnaissances et sécurisé l'établisssment - Illustration Adobe Stock
L’alerte a été donnée en début d’après-midi pour un feu supposé dans un établissement recevant du public. À l’arrivée des secours, il ne s’agissait pas d’un incendie mais d’un important dégagement de vapeur consécutif à la rupture d’une canalisation d’eau chaude dans la chaufferie de l’EHPAD Saint‑Just.

Onze sapeurs-pompiers avec quatre engins ont été mobilisés, en appui avec les services de la Ville du Havre et la police, afin de procéder aux reconnaissances et de sécuriser les lieux.

Les résidents mis en sécurité

Par mesure de précaution, 85 résidents ont été transférés dans d'autres endroits au sein de l’établissement. Aucun blessé n’est à déplorer.

Une fois la situation stabilisée, l’intervention a pris fin et les équipes techniques ont pris le relais pour effectuer les réparations nécessaires sur l’installation défectueuse. La mise en sécurité complète du site était en cours.
 





Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, pompiers, Seine-Maritime




