Rupture de canalisation à l’EHPAD Saint-Just au Havre : 85 résidents évacués par précaution

L’alerte a été donnée en début d’après-midi pour un feu supposé dans un établissement recevant du public. À l’arrivée des secours, il ne s’agissait pas d’un incendie mais d’un important dégagement de vapeur consécutif à la rupture d’une canalisation d’eau chaude dans la chaufferie de l’EHPAD Saint‑Just.



Onze sapeurs-pompiers avec quatre engins ont été mobilisés, en appui avec les services de la Ville du Havre et la police, afin de procéder aux reconnaissances et de sécuriser les lieux.