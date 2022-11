Rouen : un chien policier mordu par un autre chien lors d'une intervention pour un homme armé

Face à l'agressivité de l'animal, et malgré l'intervention du maître, un des fonctionnaires a dû alors faire usage à nouveau de son pistolet électrique touchant l'American staff à la cuisse. Ce dernier s'est une nouvelle fois éloigné puis est revenu avec l'intention d'en découdre. Le policier a dû utiliser l'arme non létale une troisième fois pour le mettre en fuite.



Blessé au cou et à une patte, le chien policier a été conduit à la clinique vétérinaire de permanence pour des points de suture.



Le suspect, un rouennais de 29 ans, alcoolisé, a été interpellé pour détention et port d'arme prohibé de catégorie C. L'arme aperçue par le témoin n'était pas un fusil mais une carabine 22 long rifle qui a été retrouvée sous une voiture. Il a été placé en garde à vue.