Rouen : très alcoolisé, il menace les passagers d'un bus avec un bâton muni d’une lame pointue

Les policiers se rendent à l’arrêt de bus du Théâtre des Arts et font descendre l’homme, âgé de 59 ans, qui avait été entre -temps neutralisé par des agents du réseau Astuce (ex-TCAR). Ces derniers l'avaient sommé de casser son arme improvisée et de la jeter à la poubelle. Il n'y a pas eu de blessé.



Fortement alcoolisé, l’individu est interpellé et conduit à l'hôtel de police pour être placé en cellule de dégrisement dans l'attente de pouvoir être auditionné. Selon une source policière, son état d’ivresse était tel qu’il n’a pas pu se soumettre à un test d’alcoolémie.