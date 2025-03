Rouen : travaux de nuit et restriction de circulation sur le pont Flaubert à Rouen du 17 au 21 mars

Des travaux d’entretien de la couche de roulement sur la RN1338, au niveau du Pont Flaubert, à Rouen, se dérouleront de nuit, entre 21h00 et 06h00, du lundi 17 mars au vendredi 21 mars 2025.



Restrictions de circulation



Afin de mener à bien ces opérations, la direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) prévoit des restrictions temporaires de circulation avec notamment la fermeture totale du tablier aval (sens rive droite vers rive gauche) durant deux nuits (sous réserve des conditions météorologiques) et l'Interdiction de circulation sur cette portion du pont pendant ces horaires.



Déviations et sécurité des usagers



Des itinéraires de déviation seront mis en place pour assurer la continuité du trafic et minimiser l’impact sur les usagers. La DIR Nord-Ouest recommande aux automobilistes de suivre la signalisation temporaire et d’anticiper leurs déplacements.