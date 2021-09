Rouen : quatre interpellations, 550 g de cannabis et 700€ saisis lors de deux opérations anti-drogue

Le lendemain, mardi 14 septembre, toujours en début d'après-midi et boulevard d'Orléans, un équipage de la brigade anti-criminalité repèrent deux hommes qui semblent faire le guet, devant un immeuble.



Les policiers s'approchent discrètement et parviennent à s'introduire dans le hall de l'immeuble. Là, ils interpellent un jeune homme en possession de 50 grammes de résine de cannabis et du matériel nécessaire à la confection de sachets de stupéfiants. Le suspect, âgé de 19 ans et originaire de Grand-Quevilly a été placé en garde à vue.



Les deux guetteurs ont été également placés en garde à vue. Il s'agit de deux rouennais âgés de 15 et 16 ans.