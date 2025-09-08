Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

Une course-poursuite avec la police s’est terminée par un accident spectaculaire dans la nuit de samedi à dimanche, à Rouen. Des précisions sur le déroulement des faits ont été apportées par la direc tion interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Seine-Maritime.