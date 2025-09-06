Voiture en feu, conducteur incarcéré.. : quatre blessés dans un spectaculaire accident quai de la Bourse à Rouen

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3h10, quai de la Bourse à Rouen, à proximité du pont Boieldieu. Deux voitures sont entrées en collision à grande vitesse, l’une d’elles s’embrasant immédiatement après le choc.
Un conducteur et son passager incarcérés
Quelque 25 sapeurs-pompiers et 8 véhicules de secours routier ont été mobilisés avec pour mission de sécuriser les lieux, éteindre l’incendie et procéder à la désincarcération d’un conducteur prisonnier de son habitacle. Les occupants du véhicule en feu avaient pu sortir avant l’arrivée des secours.
Plusieurs blessés
Le bilan fait état de quatre victimes : un homme de 25 ans grièvement blessé, médicalisé sur place, un passager de 20 ans plus légèrement atteint, ainsi qu’un conducteur de 36 ans désincarcéré et son passager de 27 ans, tous deux blessés. Les victimes ont été transportées au CHU de Rouen.