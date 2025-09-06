Voiture en feu, conducteur incarcéré.. : quatre blessés dans un spectaculaire accident quai de la Bourse à Rouen

Quatre personnes ont été blessées dans un violent accident survenu ce samedi matin, quai de la Bourse à Rouen. Deux voitures se sont percutées de plein fouet, et l’une d’elles s’est embrasée après le choc.