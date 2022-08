Rouen : les auteurs d’une agression gratuite au couteau sur un passant interpellés

Les suspects, alors alcoolisés, âgés de 17 et 20 ans, ont été interpellés pour violences volontaires en réunion avec arme et placés en garde à vue.



Soupçonné d’être l’auteur du coup de couteau, le plus jeune, originaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, a été déféré le 14 août devant un magistrat du parquet de Rouen. Son complice, domicilié a Rouen, a été remis en liberté.



Quant à la victime, elle a été transportée aux urgences du CHU Charles-Nicolle.