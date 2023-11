Rouen : incendie dans un immeuble « verre et acier », aucune victime à déplorer

Un incendie s’est déclaré ce jeudi soir dans un immeuble « verre et acier », rue Jean-Philippe Rameau sur les Hauts-de-Rouen (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers ont été alertés à 21h55. À leur arrivée sur place, ils ont été confrontés à un feu d’appartement au premier étage d’un immeuble de quatre niveaux.



A 23h30, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76) a indiqué que l’incendie était éteint et que les sapeurs-pompiers procédaient au déblai et à la ventilation des parties communes, avant de réaliser des contrôles à la caméra thermique.



Aucune victime n’est à déplorer.



Seize sapeurs-pompiers ont été engagés avec quatre engins.