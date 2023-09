Incendie à l'intérieur d'un immeuble "verre et acier" désaffecté sur les hauts de Rouen

Les sapeurs-pompiers sont en cours d'intervention ce jeudi, depuis 15h45, pour un incendie dans un immeuble de la rue Jean-Philippe Rameau, sur les hauts de Rouen (Seine-Maritime). Le feu s'est déclaré au deuxième étage et s'est propagé à l'étage supérieur.



Il s'agit d'un immeuble "verre et acier" désaffecté de quatre étages, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui a engagé dix-neuf sapeurs-pompiers avec cinq engins.



A l'arrivée des secours, les flammes sortaient d'une fenêtre. Deux lances à incendie ont été déployées pour lutter contre le sinistre et stopper sa propagation. Des reconnaissances sont actuellement en cours dans l'immeuble afin de s'assurer qu'il n'y a bien personne à l'intérieur.



·