Rouen : ils faisaient du weeling en pleine circulation, deux motards placés en garde à vue

Les policiers décident alors de mettre un terme à ces scènes de rodéo, dangereuses à la fois pour eux et les autres. A hauteur du rond-point des Harkis, le fourgon de police stoppe devant les deux motards arrêtés à un feu rouge, afin de leur bloquer le passage. Les deux pilotes ne tentent pas de s'échapper et se livrent sans rechigner au contrôle policier.



L'un, âgé de 24 ans et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, conduit une Yamaha MT-07 de 750 cm3. Le second, âgé de 22 ans et domicilié à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, est au guidon d'une Yamaha Fazer de 700 cm3. Les motos leur appartient et sont en règle. Les deux hommes qui reconnaissent les faits sont interpellés et placés en garde à vue pour "rodéo motorisé en réunion". Les engins ont été placés en fourrière.