Rouen : deux voleurs dérobent le téléphone d’une passante sous les yeux d’un policier en repos

Un policier en repos a été témoin de la scène. Il a pu fournir la description précise des deux auteurs qui ont pris la fuite vers l’Île Lacroix.



Les forces de l’ordre ont fait immédiatement des recherches et ont fini par repérer, près de la piscine Guy Boissière, deux hommes dont le signalement correspondait en tout point à ceux recherchés. Les suspects, âgés de 23 et 17 ans et tous deux sans domicile fixe, ont d’abord été contrôlés puis appréhendés. L’un d’eux était en possession d’une bombe lacrymogène.