Réveillé par les grognements de son chien, il surprend deux cambrioleurs dans sa maison, près de Rouen

Pour cause, deux individus sont au rez-de-chaussée en train de fouiller la demeure. Ils s'apprêtent à prendre la fuite avec leur butin, quand la victime découvre le pot aux roses. Sans hésiter un instant, il se lance à leur poursuite pieds nus. L'un des voleurs est rattrapé au rond-point du Jardin des Plantes à Rouen. A cet instant, l'individu pose les objets volés à terre et se met en position, prêt à se battre.



Cependant, l'arrivée en voiture d'un voisin venu prêter main forte à la victime permet, dans la confusion, au cambrioleur de s'enfuir en abandonnant sur place son butin, soit deux ordinateurs portables et une sacoche.