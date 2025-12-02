Réservoirs percés : un poid-lourd perd son carburant sur l’A29 près de l'aire de Bolleville, en Seine-Maritime

Un poids lourd transportant des tôles métalliques a endommagé ses réservoirs de carburant ce mardi matin sur l’A29, provoquant une fuite de gasoil dans le sens Amiens–Le Havre. Les opérations de sécurisation et d’évacuation se poursuivent.