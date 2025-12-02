Connectez-vous S'inscrire

Réservoirs percés : un poid-lourd perd son carburant sur l’A29 près de l'aire de Bolleville, en Seine-Maritime


Un poids lourd transportant des tôles métalliques a endommagé ses réservoirs de carburant ce mardi matin sur l’A29, provoquant une fuite de gasoil dans le sens Amiens–Le Havre. Les opérations de sécurisation et d’évacuation se poursuivent.



Mardi 2 Décembre 2025 - 09:57


Les sapeurs-pompiers ont déployé une lance à incendie en protection le temps des opérations de transvasement du carburant - Illustration Adobe Stock
L’incident s’est produit peu avant 7 heures, à proximité de l’aire de Bolleville (Seine-Maritime). Le camion, immobilisé sur l’accotement, s’est retrouvé avec plusieurs réservoirs de carburant percés, entraînant un écoulement continu de gasoil. Les deux chauffeurs, de nationalité étrangère, n'ont pas été blessés..

À leur arrivée,  les secours ont procédé à une reconnaissance et à la sécurisation des lieux afin de prévenir tout risque d’incendie et de pollution. Une protection incendie a été mise en place à l’aide d’une lance. L’intervention s’est déroulée en coordination avec la SAPN, la Gendarmerie nationale ainsi qu’une équipe spécialisée NRBC ( risques chimiques)

Le carburant transvasé sous protection

À 9h30, un premier réservoir a pu être colmaté par les équipes sur place, a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Le carburant restant doit être transvasé dans un récipient de 1 000 litres apporté spécialement par le dépanneur. En parallèle, les opérations d'évacuation du poids lourd de l’accotement ont débuté afin de permettre un retour progressif à la normale sur cette portion  d'autoroute.

Aucun blessé n’est à déplorer. L'intervention des sapeurs-pompiers se poursuivent à cette heure. 
 





Mots clés : accident, Bolleville, faits divers, pompiers, Seine-Maritime





02/12/2025

