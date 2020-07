Refus d’obtempérer près de Rouen : trois jeunes interpellés pour détention de stupéfiants

100 g d’héroïne et 40 g de résine de cannabis ont été saisis lors de l'interpellation des occupants d’une voiture, après un refus d'obtempérer.



Mardi 30 juin, vers 1 heure du matin, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) tente d’intercepter une Seat Leon qui roule à vive allure, rue Newton à Saint-Étienne-du-Rouvray. Malgré les injonctions des forces de l'ordre, le conducteur refuse de s’arrêter, accélère et prend la fuite.



Qu’à cela ne tienne. Un second équipage de la BAC se positionne à un rond-point et déploie le système Diva (dispositif d’intervention des véhicules automobiles). La voiture du fuyard roule sur les clous puis est contrainte de s’immobiliser avec un pneu crevé.



Le conducteur (20 ans) et les deux passagers (18 ans) sont interpellés. Ils sont tous les trois domiciliés à Saint-Etienne-du-Rouvray.