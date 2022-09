Refus d'obtempérer : le "stop stick" des gendarmes a eu raison du chauffard à Brionne

Un habitant du Neubourg (Eure) a tenté d'échapper, dans la soirée de vendredi vers 23h30 à Corneville, un contrôle du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Pont-Audemer. A la vue des gendarmes, ce conducteur d'une Alfa Roméo a soudainement accéléré et pris la fuite en direction de Brionne.



Roulant à "tombeau ouvert", selon l'expression d'un officier de la gendarmerie, l'automobiliste a réussi à gagner du terrain sur ses poursuivants. Mais arrivé à Brionne, où un comité d'accueil l'attendait, il a été contraint de stopper sa course folle après avoir crevé les pneus de sa voiture en passant sur les "stop stick" jetés sous ses roues par les forces de l'ordre.



Le chauffard a été interpellé sans difficulté et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, mais aussi défaut d'assurance.