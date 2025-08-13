Connectez-vous S'inscrire

RN28 : circulation rétablie partiellement entre Rouen et Isneauville après un accident


SEINE-MARITIME. La circulation reprend son cours quasiment normale sur la N28 qui avait été fermée suite à un accident de poids-lourd, hier en fin d'après-midi. Ce qu'il faut savoir.



Mercredi 13 Août 2025 - 10:35



Les véhicules ont été déviés par la reoute départementale 928, à partir de l'échangeur de la Ronce - Illustration Google Maps
La RN 28 est de nouveau ouverte à la circulation depuis 3 h ce mercredi matin, dans le sens Rouen vers Isneauville, entre l’échangeur des Rouges Terre et celui de La Ronce. Une seule voie reste praticable.
 
La voie de droite ainsi que l’entrée des Rouges Terre demeurent toutefois fermées pour une durée indéterminée, qui pourrait s’étendre sur plusieurs jours, précise ce mercredi matin la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO).

La N28 avait été fermée àla circulation hier, mardi, en fin d'après-midi suite à un accident mettent en cause un poids lourd seul, qui a arraché la glissière de sécurité à hauteur de Bois-Guillaume, dans le sens Rouen - Abbeville. Le conducteur, un homme de 60 ans, a été transporté en urgence absolue au CHU de Rouen.

 ⚠️ Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence dans ce secteur, afin de garantir leur sécurité et celle des agents intervenant sur place.



