Accident impliquant un poids lourd sur la N28 : circulation coupée à Bois-Guillaume, près de Rouen

Un accident corporel impliquant un poids lourd a entraîné, ce mardi en fin de journée, la fermeture complète de la N28 dans le sens Rouen vers Isneauville, à hauteur de Bois-Guillaume.



L’accident s’est produit au point repère 6+900, sur la N28, dans le département de la Seine-Maritime. L’ensemble des voies a été neutralisé, provoquant un bouchon de 2,4 km entre Rouen et Bois-Guillaume, du PR 4+700 au PR 6+700.



Déviation obligatoire



La route est fermée à tous les véhicules. Une déviation obligatoire a été mise en place par l’échangeur de la Ronce.



Les secours et les forces de l’ordre sont mobilisés sur place. Les circonstances précises de l’accident ne sont pas encore connues.



