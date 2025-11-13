RN 154 : la remorque d’un poids lourd et un chalet en bois détruits par un incendie sur l’aire de Moisville

Un incendie a ravagé une remorque transportant un chalet en bois, mercredi en fin de journée sur l’aire de repos de Moisville (Eure), le long de la RN154. Le chauffeur est indemne.