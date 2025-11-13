RN 154 : la remorque d’un poids lourd et un chalet en bois détruits par un incendie sur l’aire de Moisville

Le feu a été éteint au moyen d'une lance à incendie - Illustration Adobe Stock
Les flammes ont pris vers 18 h alors que le poids lourd était stationné sur l'aire de la Mare des Fourches entre Évreux et Nonancourt. Le conducteur a eu le réflexe de détacher son tracteur, évitant une propagation du sinistre.
À l’arrivée des secours, la remorque était entièrement en feu. Les sapeurs-pompiers ont déployé une lance pour venir à bout de l’incendie tandis qu’un périmètre de sécurité était établi pour sécuriser la zone.
15 sapeurs-pompiers sur place
L’intervention a mobilisé 15 sapeurs-pompiers des centres de Damville et d’Évreux, les agents de la DIRNO (direction des routes) et la gendarmerie venue procéder aux constatations.
Aucune victime n’est à déplorer. La remorque a été totalement détruite mais le tracteur, éloigné à temps, a été préservé.
