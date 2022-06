Quatre personnes fauchées par une voiture lors de la fête de la musique à Rouen

Une femme de 23 ans, jugée dans un état d'urgence absolue , a été prise en charge par les sapeurs-pompiers pour être évacuée, médicalisée, vers le CHU de Rouen. Les trois autres victimes ont été secourues par une équipe de la Croix-Rouge , mobilisée sur les lieux de la fête de la musique.



Le service département d'incendie et de secours (Sdis76) a engagé dix sapeurs-pompiers et quatre engins, dont l'intervention s'est terminée à 2h50.

Une enquête a été ouverte par les services de police.



Plus d'informations à venir