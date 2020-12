Quatre blessés, dont un grave, dans un accident impliquant quatre véhicules, à Bolbec (Seine-Maritime)

Cet après-midi, vers 13h45, un accident de la circulation a impliqué quatre véhicules sur la D6015, à hauteur de Bolbec (Seine-Maritime). Quatre personnes ont été blessées, trois légèrement et une très grièvement qui a été transportée, médicalisée, par hélicoptère au centre hospitalier Jacques-Monod, près du Havre.



Selon nos informations, un face-à-face s'est produit entre deux véhicules, dans des circonstances indéterminées. Dans le choc, deux autres voitures ont été impliquées.



La route a été fermée à la circulation le temps de l'intervention des secours et des constatations de la police de Bolbec.



Plus d'informations à venir.