Près de Rouen, deux faux agents des eaux volent les bijoux et le livret de famille d'une femme de 91 ans

La Seine-Maritime est régulièrement la cible de vols par fausse qualité, terme utilisé pour décrire les vols réalisés de manière générale au domicile des particuliers, par des malfaiteurs se faisant passer pour des professionnels, ou des représentants d'administration ( y compris pour des policiers ! )



Ces escrocs utilisent des méthodes bien rodées, avec des scénarios souvent très similaires :



- Des faux policiers se présentent à votre domicile, exhibent furtivement une carte sur laquelle est mentionné « police », et sont en civil, porteurs de brassards orange « police ». Prétextant venir suite à une enquête, ils en profitent pour vérifier votre logement, et y dérober des objets de valeur.

- Un faux plombier se présente chez vous, afin de contrôler votre installation suite à une fuite d'eau importante chez votre voisin. Il vous demande d'effectuer avec lui des vérifications et en profite pour vous subtiliser des objets de valeurs.



De nombreux autres scénarios sont exploités par ces malfaiteurs, qui ne sont que rarement à cours d'imagination.



Veillez donc à respecter quelques simples recommandations :



- Évitez de faire pénétrer une personne inconnue dans votre domicile, quelle que soit la raison invoquée.

- Tout individu se présentant au domicile doit être annoncé et présenter une carte professionnelle.

- Vérifiez l'identité, même des personnes se prétendant de l'autorité publique, en demandant, par exemple, un numéro de téléphone officiel à appeler, permettant de confirmer l'identité de celui qui se présente.



En cas de comportement suspect, n'hésitez pas, faîtes le « 17 » ou le « 112 ».