Près de 50 tonnes de riz brun dangereux pour la santé interceptées par les douaniers du port du Havre

L'acétamipride et l’imidaclopride, des insecticides appartenant à la famille des néonicotinoïdes, sont utilisés comme fongicides pour prévenir l'éclatement du riz et protéger contre les attaques d'espèces nuisibles. Cependant, leur présence à des niveaux excessifs dans le riz représente une menace sérieuse pour la santé des consommateurs. La vigilance des douaniers du Havre a permis d'éviter la mise sur le marché de produits potentiellement dangereux.



« Une exposition prolongée ou à de trop fortes doses peuvent s’avérer toxiques et cancérogènes, et l’exposition des consommateurs à ces toxines par l’intermédiaire de l’alimentation doit être maintenue au niveau le plus faible possible ».