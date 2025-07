Poids lourd en feu sur l’A28 en Seine-Maritime : la circulation interrompue dans le sens Rouen – Abbeville

Le poids lourd en feu était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence. À l’arrivée des secours, le camion, qui transportait six tonnes de cartons, était entièrement embrasé. L’intervention a mobilisé cinq engins et un chef de groupe afin de maîtriser le sinistre et éviter toute propagation.



En raison de la situation, l’autoroute a été coupée à la circulation dans le sens Rouen-Abbeville, provoquant un blocage total des véhicules en amont. Le trafic ne pourra reprendre que lorsque les opérations de déblaiement seront terminées et qu’une déviation aura été mise en place par les services de la voirie.



Aucune victime n’est à déplorer, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).

