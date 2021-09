Piégée dans sa voiture sur le toit à Sotteville-lès-Rouen : la conductrice est légèrement blessée

Une jeune femme a été blessée dans un accident de la circulation qui s’est produit dans la soirée d’hier lundi, rue d’Eauplet à Sotteville-lès-Rouen.



La conductrice, âgée de 23 ans, aurait perdu le contrôle de sa voiture après avoir été victime d’un malaise. A l’arrivée des secours, vers 21h30, elle était piégée et légèrement blessée dans son véhicule immobilisé sur le toit. Consciente, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et évacuée vers les urgences du CHU de Rouen.



La rue a été coupée le temps des opérations de secours qui ont mobilisé 10 sapeurs-pompiers et 4 engins.