Des orages violents attendus ce mercredi soir en Seine-Maritime, placée en vigilance orange

La préfecture appelle à la plus grande vigilance : « Des dégâts importants sont localement à craindre, notamment sur l’habitat léger, les installations provisoires et dans les zones boisées », prévient le communiqué officiel, publié ce mardi soir. Des inondations rapides de caves et de points bas sont également possibles, ainsi que des départs de feu en forêt, en cas de foudre non accompagnée de pluie.