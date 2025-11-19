Nouvelle saisie de stupéfiants au Havre : 1,84 tonne d'herbe de cannabis interceptée et quinze suspects arrêtés

Les enquêteurs de l’Office anti-stupéfiants du Havre, appuyés par le GIR (groupe interministériel de recherche) et la BRI (brigade de recherche et d'intervention), ont frappé un grand coup en interceptant un conteneur suspect en provenance du Canada. À l’intérieur : près de deux tonnes d’herbe de cannabis conditionnées et prêtes à être écoulées.



Cette saisie fait écho à une première affaire survenue il y a un an, lorsque 1,5 tonne de cocaïne avait été découverte. Les investigations qui ont suivi ont mis au jour un réseau structuré d’importation de produits stupéfiants transitant par le port du Havre.



La détection du nouveau conteneur a déclenché l’opération d’interpellation. Quinze personnes ont été arrêtées dans un entrepôt du secteur. Les perquisitions et auditions doivent désormais préciser le rôle de chacun dans cette chaîne logistique clandestine.

