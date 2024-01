Neige et verglas : un phénomène de regel attendu sur les routes en Seine-Maritime et dans l'Eure

Pour autant, il faut s'attendre à un phénomène de regel la nuit prochaine et des conditions de circulation délicate sur le réseau secondaire , insiste la préfecture..



Ainsi, outre les transports scolaires, l'interdiction temporaire de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est maintenue sur le réseau départemental, jusqu'à demain vendredi 12 heures. Ces derniers ont par ailleurs, pour des raisons de sécurité, interdiction de dépasser et obligation de réduire leur vitesse de 20 km/h.