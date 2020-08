Mort suspecte d'un ressortissant espagnol au Havre : la police judiciaire lance un appel à témoin

La police judiciaire du Havre (Seine-Maritime) a lancé un appel à témoins dans le cadre d'une affaire où la piste criminelle est privilégiée.



Le 5 août, vers 9 heures, un riverain de la rue Stendhal prolongée, au Havre, prend contact avec Police secours pour signaler qu'il vient de découvrir sur un chemin herbeux, en bord de falaise, un homme inanimé et entièrement nu. Les secours arrivent rapidement sur les lieux et constatent que la victime est en effet nue, inconsciente et très grièvement blessée au niveau de la tête.



L'inconnu est transporté, avec un pronostic vital engagé, par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier Jacques-Monod, à Montivilliers, près du Havre. L'homme, d'une trentaine d'années, a succombé à ses blessures le lendemain, sans avoir repris connaissance.