Mort d’un adolescent lors d’une sortie à la plage du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

Un mineur de 15 ans, confié à l’aide sociale à l’enfance de Seine-Maritime, est décédé noyé le 19 août sur une plage du Havre. Le parquet du Havre a ouvert une enquête pour homicide involontaire afin de déterminer les responsabilités.



Le 19 août dernier, vers 16 heures, deux éducateurs d’un foyer d’Elbeuf avaient accompagné cinq mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour une sortie à la plage du Havre.



Parmi eux, un adolescent de 15 ans, qui ne savait pas nager, est allé se baigner avec un camarade malgré ses difficultés aquatiques.



Quelques minutes plus tard, ce dernier donnait l’alerte auprès d’un autre nageur, expliquant qu’il avait perdu de vue son ami. Ce témoin a aussitôt tenté de retrouver la victime, pendant que les éducateurs prévenaient les secours.

Récupéré en arrêt cardiaque



Une autopsie, pratiquée en fin de semaine dernière, a confirmé la cause du décès : une noyade. Le jeune garçon a été sorti de l’eau en arrêt cardio-respiratoire. Malgré sa prise en charge rapide et son transfert à l’hôpital, il est décédé dans la soirée.Une autopsie, pratiquée en fin de semaine dernière, a confirmé la cause du décès : une noyade.

Enquête pour homicide involontaire Le parquet du Havre a indiqué que l’enquête, d’abord ouverte pour recherche des causes de la mort, se poursuit désormais pour homicide involontaire par maladresse, imprudence ou manquement à une obligation de sécurité.



Les premières investigations montrent que la victime a été repêchée en dehors de la zone de baignade surveillée et que le groupe ne s’était pas signalé auprès des secouristes à son arrivée.

Le père de la victime porte plainte Le père du mineur a été entendu par les enquêteurs et a déposé plainte.

« Les investigations se poursuivent afin de déterminer les causes exactes de ce drame », a indiqué Soizic Guillaume, procureure de la République du Havre.



