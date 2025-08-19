L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

Ce mardi 19 août, peu avant 17h30, un adolescent âgé de 15 ans a été victime d’un début de noyade alors qu’il se baignait sur une plage du Havre (Seine-Maritime)
Selon les premiers éléments, le jeune homme faisait partie d’un groupe d’enfants hébergés dans un foyer d’Elbeuf, accompagné d’un éducateur. En difficulté dans l’eau, l’adolescent a été sorti de la mer par les sauveteurs de la SNSM, en arrêt cardio-respiratoire. Ces derniers ont immédiatement entrepris des manœuvres de réanimation, avant l’arrivée des secours.
Il décède à l'hôpital
Les sapeurs-pompiers du Havre ont dépêché trois engins et sept hommes sur place. Une équipe de la structure médicale d'urgence et de réanimation (SMUR) est également intervenue. Malgré les soins prodigués sur place, l'adolescent n'a pu être réanimé. Médicalisé, il a été transporté, en urgence absolue, vers le centre hospitalier Jacques-Monod, où, admis dans le service des soins intensifs, son décès a été confirmé par une source policière, ce mercredi matin.
Une enquête, ouverte au commissariat du Havre, devra préciser les circonstances exactes de ce drame.
Une enquête, ouverte au commissariat du Havre, devra préciser les circonstances exactes de ce drame.