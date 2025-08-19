L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

Les sapeurs-pompiers du Havre ont dépêché trois engins et sept hommes sur place. Une équipe de la structure médicale d'urgence et de réanimation (SMUR) est également intervenue. Malgré les soins prodigués sur place, l'adolescent

a été transporté, en urgence absolue, vers le centre hospitalier Jacques-Monod, où, admis dans le service des soins intensifs, son décès a été confirmé par une source policière, ce mercredi matin.

Une enquête, ouverte au commissariat du Havre, devra préciser les circonstances exactes de ce drame.