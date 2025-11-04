Connectez-vous S'inscrire

Montivilliers : repéré par un voisin, un Havrais de 31 ans interpellé pour tentative de vol par effraction


Un homme a été interpellé en pleine nuit alors qu’il tentait de s’introduire dans un pavillon, à Montivilliers (Seine-Maritime). Après avoir essayé de forcer la porte d'un pavillon et une dépendance sans succès, il a été placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction.



Mardi 4 Novembre 2025 - 12:16


Le suspect, soupçonné d'une tentative de vol par effraction, a été repéré par un voisin - Illustration Adobe Stock
Un Havrais de 31 ans a été interpellé en flagrant délit ce lundi à l’aube, alors qu’il rôdait autour de pavillons. Il aurait tenté de forcer une dépendance et une porte d'entrée.

L’intervention s’est déroulée allée Ginette à Montivilliers, dans un secteur résidentiel habituellement calme. Il est environ 4 heures du matin ce mardi 4 novembre lorsqu’un homme dont le comportement semble suspect attire l’attention d'un riverain. Des silhouettes arpentent la rue à pied, s’approchent des maisons, et semblent particulièrement s’intéresser à leurs annexes.

Un ou plusieurs individus tentent de forcer la porte d’entrée d'une dépendance, selon les témoignages recueillis. Mais ils échouent à pénétrer dans les lieux. Un témoin contacte immédiatement les forces de l’ordre.

Trahi par le signalement fourni par un témoin

Dépêchée sur place, la brigade de nuit de la police-secours repère un homme dont le signalement correspond à celui fourni. Il est interpellé à proximité immédiate d’un véhicule stationné dans le secteur. Ce dernier, qui aurait pu servir à sa venue ou à une fuite, est immédiatement placé en fourrière.

Le suspect est un homme né en 1994 et domicilié dans la ville voisine du Havre. Il a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour déterminer s’il a agi seul ou avec des complices, et s’il peut être relié à d'autres faits similaires dans le secteur.

L’enquête a été ouverte pour tentative de vol par effraction.




L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen