Montivilliers : repéré par un voisin, un Havrais de 31 ans interpellé pour tentative de vol par effraction

Un homme a été interpellé en pleine nuit alors qu’il tentait de s’introduire dans un pavillon, à Montivilliers (Seine-Maritime). Après avoir essayé de forcer la porte d'un pavillon et une dépendance sans succès, il a été placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction.