Marais Vernier : un septuagénaire chute d’une falaise en cherchant son chien, il est grièvement blessé

Grièvement blessé après une chute dans une zone escarpée du Marais Vernier (Eure), un homme de 70 ans a été secouru par une équipe spécialisée en milieu périlleux puis hélitreuillé à bord de Dragon 76 vers le CHU de Rouen. Il a été pris en charge en urgence absolue.