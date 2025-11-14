Marais Vernier : un septuagénaire chute d’une falaise en cherchant son chien, il est grièvement blessé

Les sapeurs-pompiers de l'équipe de sauvetage en milieu périlleux sont régulèrement confrontés à des situations difficiles - Photo d'illustration Adobe Stock
Des moyens importants de secours ont été mobilisés ce jeudi en milieu de journée dans la réserve naturelle du Marais Vernier (Eure). À Saint-Samson-de-la-Roque, un homme de 70 ans a été grièvement blessé après une chute d’une falaise alors qu’il recherchait son chien.
Une pente de 90%
L’intervention a débuté peu avant 14h30 dans le secteur de la route du Phare, une zone particulièrement difficile d’accès. Pour localiser la victime au plus vite, les sapeurs-pompiers du Sdis27 (service départemental d'incendie et de secours) ont fait appel à une équipe « drone ». Le septuagénaire a ensuite été pris en charge par une équipe de sauveteurs en milieu périlleux (SMP), l’accès étant rendu très compliqué par une pente à 90 %, précise un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).
La victime héliportée vers le CHU de Rouen
L’homme a d’abord été mis en sécurité, puis une infirmière sapeur-pompier lui a prodigué les premiers soins sur place. Une fois stabilisé, il a été hélitreuillé à bord de Dragon 76, l’hélicoptère de la Sécurité civile, pour une évacuation médicalisée vers le CHU de Rouen. Son état a été classé en urgence absolue.
Les opérations de recherche puis d’évacuation, rendues particulièrement délicates par la configuration des lieux, ont mobilisé 17 sapeurs-pompiers une bonne partie de l’après-midi.
Marais Vernier : un terrain aussi sauvage que dangereux
- Le marais Vernier est un vaste espace naturel protégé, situé dans un ancien méandre de la Seine. S’il offre un refuge pour la faune et un cadre de balade prisé, il recèle aussi des zones abruptes, falaises calcaires, bois denses et chemins escarpés. Chaque année, plusieurs interventions de secours y sont menées pour des randonneurs ou promeneurs blessés ou perdus.