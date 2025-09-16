Manifestations en Seine-Maritime : un important dispositif de sécurité déployé jeudi 18 septembre

Jeudi 18 septembre, plusieurs rassemblements revendicatifs sont annoncés à Rouen, au Havre et à Dieppe. Après la mobilisation du 10 septembre, qui s’était déroulée sans incident, les autorités veulent garantir le droit de manifester tout en préservant l’ordre public.
Série d’interdictions
Le préfet de Seine-Maritime a pris une série d’arrêtés interdisant, de 6 h à 20 h, dans l’ensemble du département et aux abords des cortèges le port et le transport de tout objet pouvant être utilisé comme arme (boules de pétanque, pierres, boulons, etc.), les artifices de divertissement et articles pyrotechniques. les conteneurs individuels d’essence, d’alcool à brûler ou de gaz et tout accessoire permettant de dissimuler le visage.
Pour renforcer la surveillance, des survols par drones de la police nationale sont autorisés à Rouen et au Havre pendant la journée. La préfecture rappelle que toute dégradation ou violence fera l’objet d’interpellations immédiates.