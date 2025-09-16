Manifestations en Seine-Maritime : un important dispositif de sécurité déployé jeudi 18 septembre

Le préfet de Seine-Maritime a pris une série d’arrêtés interdisant, de 6 h à 20 h, dans l’ensemble du département et aux abords des cortèges

le port et le transport de tout objet pouvant être utilisé comme arme (boules de pétanque, pierres, boulons, etc.),

les artifices de divertissement et articles pyrotechniques.

les conteneurs individuels d’essence, d’alcool à brûler ou de gaz et

tout accessoire permettant de dissimuler le visage.