Maîtrise de la végétation aux abords des voies : 18 millions d’euros investis sur le réseau ferroviaire normand


Une visite de terrain nocturne est organisée au Vieil-Évreux (Eure) pour dévoiler les coulisses d’un chantier essentiel : l’entretien de la végétation le long de la ligne Paris–Caen–Cherbourg.



Mardi 9 Décembre 2025 - 10:18


La végétation est abondante aux abords des voies sur la ligne Paris - Caen - Cherbourg. Ici au Vieil-Evreux, dans l'Eure -
Hervé Morin, président de la Région Normandie, et Matthieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau, se rendront jeudi 11 décembre en début de nuit rue des Hêtres au Vieil-Évreux (Eure) pour suivre une opération de maîtrise de la végétation au bord des voies.
Cette rencontre met en lumière un travail continu, souvent invisible, effectué de jour comme de nuit par les équipes de SNCF Réseau afin de sécuriser les lignes et d’assurer la régularité du trafic ferroviaire.

Des moyens renforcés face aux défis climatiques

Au-delà de l’intervention en cours, la visite permettra de présenter les actions financées dès 2026 dans le cadre du contrat de plan État-Région (CPER), pour préparer le réseau normand aux effets du changement climatique.

En 2025, SNCF Réseau a investi 10 millions d’euros pour entretenir la végétation en Normandie. La Région et l’État complètent l’effort avec 8 millions supplémentaires dédiés à l’adaptation climatique dans le nouveau contrat de plan. 
 





Mots clés : changement climatique, Eure, région Normandie, SNCF, végétation, Vieil-Evreux, voies ferrées





09/12/2025

