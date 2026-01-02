Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

Ce jeudi 1er janvier en début de soirée, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour une personne inconsciente au domicile d’une famille à Romilly-sur-Andelle, dans l’Eure. Peu avant 21 heures, les secours se rendent rue Blingue, sans disposer, à ce stade, de précisions sur l’origine du malaise.



À leur arrivée, les pompiers procèdent à des vérifications à l’aide d’un détecteur de monoxyde de carbone. Le contrôle se révèle positif, confirmant une intoxication au CO au sein de l’habitation.