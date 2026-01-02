Connectez-vous S'inscrire

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés


Une suspicion de malaise a conduit les secours à intervenir dans un pavillon à Romilly-sur-Andelle (Eure) le soir du Nouvel an. Le détecteur des sapeurs-pompiers a rapidement décelé la présence de monoxyde de carbone.



Vendredi 2 Janvier 2026 - 15:45


Deux septuagénaires, intoxiqués au monoxyde carbone, ont été transportés à l'hôpital des Feugrais près d'Elbeuf - Illustration infoNormandie
Ce jeudi 1er janvier en début de soirée, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour une personne inconsciente au domicile d’une famille à Romilly-sur-Andelle, dans l’Eure. Peu avant 21 heures, les secours se rendent rue Blingue, sans disposer, à ce stade, de précisions sur l’origine du malaise.

À leur arrivée, les pompiers procèdent à des vérifications à l’aide d’un détecteur de monoxyde de carbone. Le contrôle se révèle positif, confirmant une intoxication au CO au sein de l’habitation.


Cinq occupants pris en charge par les secours

Des moyens de ventilation sont immédiatement déployés afin d’assainir les lieux. Les cinq occupants de la maison sont pris en charge par les secours. Deux personnes, une femme de 77 ans et un homme de 78 ans, légèrement intoxiquées, sont transportées au Centre hospitalier d’Elbeuf pour des examens de contrôle.

Les trois autres occupants, après bilan médical, sont laissés sur place. Au total, 16 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.





Mots clés : Eure, faits divers, intoxication, monoxyde, pompiers, Romilly-sur-Andelle





02/01/2026

