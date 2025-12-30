Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

Pour la nuit de mardi à mercredi, le ciel restera globalement dégagé. En seconde partie de nuit, quelques nuages pourront toutefois circuler dans l’intérieur du pays de Caux et le long du littoral, d’Étretat au Tréport. Le vent d’est à nord-est soufflera modérément en début de nuit sur la pointe de Caux et l’agglomération havraise, avant de faiblir.



Les températures minimales descendront entre -4 et -1 °C dans l’intérieur du département, tandis qu’elles resteront comprises entre 0 et 2 °C sur le littoral.



Mercredi en journée, le soleil dominera largement, malgré quelques passages nuageux. De rares averses ne sont pas exclues en matinée le long des côtes, entre Étretat et Le Tréport. Les températures maximales atteindront 5 à 6 °C.