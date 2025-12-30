Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

Un risque de neige et verglas est annoncé en Seine-Maritime. Prudence donc sur la route, en particulier entre 5 heures et 10 heures, ce mercredi matin - Illustration J.L./infonormandie
Ce mardi, le département était en vigilance verte. La situation évoluera dès la nuit, avec des températures négatives attendues dans l’intérieur des terres, favorables à la formation de verglas localisé, en particulier sur les routes secondaires.
À 16 heures ce mardi, les conditions étaient déjà bien hivernales. À Rouen-Boos, le mercure affichait 4 °C, sous un vent de nord-est soufflant jusqu’à 35 km/h, avec une pression élevée à 1031 hPa. À Octeville-sur-Mer, près du Havre, il faisait 6 °C, avec un vent d’est atteignant 40 km/h.
Des gelées marquées dans l’intérieur du département
Pour la nuit de mardi à mercredi, le ciel restera globalement dégagé. En seconde partie de nuit, quelques nuages pourront toutefois circuler dans l’intérieur du pays de Caux et le long du littoral, d’Étretat au Tréport. Le vent d’est à nord-est soufflera modérément en début de nuit sur la pointe de Caux et l’agglomération havraise, avant de faiblir.
Les températures minimales descendront entre -4 et -1 °C dans l’intérieur du département, tandis qu’elles resteront comprises entre 0 et 2 °C sur le littoral.
Mercredi en journée, le soleil dominera largement, malgré quelques passages nuageux. De rares averses ne sont pas exclues en matinée le long des côtes, entre Étretat et Le Tréport. Les températures maximales atteindront 5 à 6 °C.
Sept départements en vigilance « neige - verglas »
Dans la nuit suivante, nuages et éclaircies alterneront. Des brumes pourront se former après minuit sur le pays de Bray et l’agglomération rouennaise, avant de se dissiper rapidement. En seconde partie de nuit, le vent s’orientera au sud-ouest, modéré sur la côte et le nord du département. Les températures minimales oscilleront entre -2 et -1 °C dans l’intérieur, et autour de 2 °C sur le littoral.
Sept départements sont placés en vigilance jaune « neige-verglas » par Météo-France pour la journée de ce mercredi. Sont concernés : l'Aisne, le Calvados, la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme.
⚠️ Vigilance recommandée
- Météo-France appelle à la prudence lors des déplacements mercredi matin, en particulier sur les axes exposés au gel. Les automobilistes sont invités à adapter leur conduite, notamment dans les zones rurales et boisées de Seine-Maritime.
