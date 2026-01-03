Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

Un grave accident de la circulation s’est produit ce soir sur la rocade nord-est du Havre, à hauteur de la sortie de Montivilliers. Une voiture s’est immobilisée sur le toit et a pris feu. Il y avait quatre personnes à bord. Deux ont été blessées, dont une jeune fille de 17 ans en état d’urgence absolue.