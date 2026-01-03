Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

Un violent accident de la route s’est produit ce vendredi soir sur la rocade nord-est du Havre, à hauteur de la sortie de Montivilliers. Un véhicule léger a terminé sa course sur le toit avant de s’embraser, faisant quatre victimes.
À l’arrivée des secours, le véhicule était totalement retourné et en proie aux flammes. Les quatre occupants avaient toutefois réussi à sortir de l’habitacle avant l’embrasement complet. Les sapeurs-pompiers ont rapidement procédé à la reconnaissance et à la sécurisation de la zone, tandis qu’un important balisage était mis en place.
Deux blessés, dont un grave
Le feu a été maîtrisé à l’aide d’une lance à incendie. Quatre personnes ont été prises en charge par les secours.
Le bilan provisoire communiqué au milieu de la nuit par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) fait état d’une adolescente de 17 ans grièvement blessée, évacuée vers le centre hospitalier Monod à Montivilliers. Un homme de 22 ans, légèrement blessé, a été transporté à la clinique des Ormeaux. Un homme de 20 ans et une jeune femme de 19 ans, indemnes, ont été laissés sur place après examen.
L’accident a entraîné une réduction de la circulation sur la rocade, avec un axe maintenu sur une seule voie le temps des opérations de secours et de sécurisation.
Seize sapeurs-pompiers, avec cinq engins, sont intervenus aux côtés des forces de police
