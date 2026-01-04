Connectez-vous S'inscrire

Blainville-Crevon : une automobiliste de 75 ans indemne après une sortie de route sur le verglas


Une voiture a quitté la chaussée verglacéee ce dimanche midi sur la D12, à Blainville-Crevon (Seine-Maritime). La conductrice, âgée de 75 ans, s’est retrouvée piégée dans son véhicule. Elle est indemne.



Dimanche 4 Janvier 2026 - 13:16


La septuagénaire a été examinée sur place par les sapeurs-pompiers. Son état n'a pas nécessité son hospitalisation - Illustration Pixabay
La septuagénaire a été examinée sur place par les sapeurs-pompiers. Son état n'a pas nécessité son hospitalisation - Illustration Pixabay
L’accident s’est produit sur la route de Ry, sur la D12, à hauteur de Blainville-Crevon (Seine-Maritime). Pour une raison liée aux conditions météorologiques, le véhicule de tourisme a quitté la chaussée alors que la route était rendue glissante par le verglas. La conductrice, seule à bord, s’est retrouvée incarcérée à l’intérieur de l'habitacle, précisent les secours, appelés à 12h15. 

La conductrice indemne

La conductrice, une femme de 75 ans, a été prise en charge par les secours alors qu’elle était parvenue entre temps à sortir de son véhicule. Selon le bilan médical effectué sur place, aucune blessure n'a été constatée et l'état de la septuagénaire n'a pas justiifié d'hospitalisation, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). 

Treize sapeurs-pompiers, avec quatre véhicules de secours routier, sont intervenus pour sécuriser les lieux et porter assistance à la victime. La gendarmerie était également présente pour le balisage et la sécurisation de l’axe.

 





Mots clés : accident, Blainville-Crevon, enquête, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime





http://

Blainville-Crevon : une automobiliste de 75 ans indemne après une sortie de route sur le verglas

04/01/2026

Un véhicule en feu perturbe la circulation sur l’A131, près de Tancarville, en Seine-Maritime

04/01/2026

Un véhicule heurte un pont-rail à Tourville-la-Rivière : le trafic des trains stoppé entre Oissel et Mantes-la-Jolie

04/01/2026

Neige et verglas. Plusieurs accidents sur l’A13 en Seine-Maritime, un blessé léger recensé

03/01/2026

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026

Une chaumière embrasée à Trouville-la-Haule, dans l'Eure : les occupants indemnes

02/01/2026

Au large de Dieppe, cinq marins-pêcheurs récupérés indemnes après l’échouement de leur navire

02/01/2026

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026

Canteleu : ivre, sans assurance, il percute plusieurs voitures et s’en prend aux policiers

02/01/2026

Eure. Le feu d'un tas de bois détruit un garage en pleine nuit à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

02/01/2026

Le Havre : géolocalisée par sa propriétaire, la voiture volée retrouvée avec quatre jeunes à bord

02/01/2026

Accident sur la D20 à Amfreville-les-Champs : une conductrice blessée après un tonneau

02/01/2026

Les « Nomad Days » de retour en Normandie : des billets à 10 € maximum pendant 48 heures

02/01/2026

Quatorze interpellations lors de la nuit du Nouvel an en Seine-Maritime

01/01/2026

À Deauville, il décroche le plus gros jackpot de l’histoire du casino : plus de 1,16 million d’euros

01/01/2026

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025

Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis

31/12/2025

Sécurité renforcée dans l’Eure pour le réveillon : artifices, alcool et protoxyde strictement encadrés

30/12/2025

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025
Afficher plus d'articles

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026 -

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

29/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen