Blainville-Crevon : une automobiliste de 75 ans indemne après une sortie de route sur le verglas

La septuagénaire a été examinée sur place par les sapeurs-pompiers. Son état n'a pas nécessité son hospitalisation - Illustration Pixabay
L’accident s’est produit sur la route de Ry, sur la D12, à hauteur de Blainville-Crevon (Seine-Maritime). Pour une raison liée aux conditions météorologiques, le véhicule de tourisme a quitté la chaussée alors que la route était rendue glissante par le verglas. La conductrice, seule à bord, s’est retrouvée incarcérée à l’intérieur de l'habitacle, précisent les secours, appelés à 12h15.
La conductrice indemne
La conductrice, une femme de 75 ans, a été prise en charge par les secours alors qu’elle était parvenue entre temps à sortir de son véhicule. Selon le bilan médical effectué sur place, aucune blessure n'a été constatée et l'état de la septuagénaire n'a pas justiifié d'hospitalisation, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
Treize sapeurs-pompiers, avec quatre véhicules de secours routier, sont intervenus pour sécuriser les lieux et porter assistance à la victime. La gendarmerie était également présente pour le balisage et la sécurisation de l’axe.
