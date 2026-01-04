Blainville-Crevon : une automobiliste de 75 ans indemne après une sortie de route sur le verglas

Une voiture a quitté la chaussée verglacéee ce dimanche midi sur la D12, à Blainville-Crevon (Seine-Maritime). La conductrice, âgée de 75 ans, s’est retrouvée piégée dans son véhicule. Elle est indemne.