Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

Peu avant 20h45, un accident de personne a été signalé en gare de (Calvados). Le trafic a été immédiatement stoppé dans le secteur afin de permettre l’intervention des équipes de secours et des forces de l’ordre. Plusieurs trains ont été immobilisés, notamment à Caen, Paris-Saint-Lazare et Lisieux.
Parmi les convois concernés figurent les trains 3324, 857111 et 853728 retenus à Caen, le 3329 bloqué à Paris-Saint-Lazare ainsi que le 3386 arrêté à Lisieux. Une reprise du trafic a d’abord été envisagée aux alentours de 23 heures.
Parmi les convois concernés figurent les trains 3324, 857111 et 853728 retenus à Caen, le 3329 bloqué à Paris-Saint-Lazare ainsi que le 3386 arrêté à Lisieux. Une reprise du trafic a d’abord été envisagée aux alentours de 23 heures.
Reprise progressive du trafic
L’enquête de police ainsi que l’intervention des pompes funèbres, plus longues que prévu, ont pris fin vers 0h45. La circulation des trains a pu alors reprendre progressivement sur l’ensemble des lignes concernées.
La priorité a été donnée à l’acheminement des voyageurs vers leurs gares de destination. Aucune solution de transport alternatif n’a été mise en place, notamment au départ ou à l’arrivée de Caen, a précisé la SNCF sur ses réseaux sociaux.
La priorité a été donnée à l’acheminement des voyageurs vers leurs gares de destination. Aucune solution de transport alternatif n’a été mise en place, notamment au départ ou à l’arrivée de Caen, a précisé la SNCF sur ses réseaux sociaux.
🚦 #FlashInfoTraficNomadTrain 23h02— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) January 2, 2026
🔴 Accident de personne en gare de Mézidon
L'intervention des pompes funèbres est toujours en cours et prend plus de temps que prévu
L'heure de reprise du trafic a été décalée à 23h45 le temps que les pompes funèbres terminent leur… https://t.co/hDy5aEsghu
Les autres infos du jour