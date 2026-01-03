Connectez-vous S'inscrire

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive


[Actualisé] - Un accident mortel a fortement perturbé le trafic ferroviaire vendredi soir en Normandie. La circulation des trains a été totalement interrompue plusieurs heures en gare de Mézidon, avant une reprise progressive peu avant 1 heure du matin.



Samedi 3 Janvier 2026 - 00:37


Plusieurs trains ont été stoppés en gare - illustration infonormandie
Plusieurs trains ont été stoppés en gare - illustration infonormandie
Peu avant 20h45, un accident de personne a été signalé en gare de  (Calvados). Le trafic a été immédiatement stoppé dans le secteur afin de permettre l’intervention des équipes de secours et des forces de l’ordre. Plusieurs trains ont été immobilisés, notamment à Caen, Paris-Saint-Lazare et Lisieux.

Parmi les convois concernés figurent les trains 3324, 857111 et 853728 retenus à Caen, le 3329 bloqué à Paris-Saint-Lazare ainsi que le 3386 arrêté à Lisieux. Une reprise du trafic a d’abord été envisagée aux alentours de 23 heures.

Reprise progressive du trafic

L’enquête de police ainsi que l’intervention des pompes funèbres, plus longues que prévu, ont pris fin vers 0h45. La circulation des trains a pu alors reprendre progressivement sur l’ensemble des lignes concernées.

La priorité a été donnée à l’acheminement des voyageurs vers leurs gares de destination. Aucune solution de transport alternatif n’a été mise en place, notamment au départ ou à l’arrivée de Caen, a précisé la SNCF sur ses réseaux sociaux.
 

03/01/2026

