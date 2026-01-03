Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

Peu avant 20h45, un accident de personne a été signalé en gare de (Calvados). Le trafic a été immédiatement stoppé dans le secteur afin de permettre l’intervention des équipes de secours et des forces de l’ordre. Plusieurs trains ont été immobilisés, notamment à Caen, Paris-Saint-Lazare et Lisieux.



Parmi les convois concernés figurent les trains 3324, 857111 et 853728 retenus à Caen, le 3329 bloqué à Paris-Saint-Lazare ainsi que le 3386 arrêté à Lisieux. Une reprise du trafic a d’abord été envisagée aux alentours de 23 heures.